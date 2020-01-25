3 خطوات لتحوّل App Store إلى اللغة العربية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة أبل الأمريكية أنه بات بإمكان المستخدمين في العالم العربي أو من يتحدثون اللغة العربية حول العالم تحويل App Store إلى اللغة العربية، لتسهل عليهم بذلك اكتشاف المحتوى العربي الجديد والعثور على تطبيقاتهم المفضلة. واستكشاف المحتوى العربي الرائع للإبداع والتعلم والألعاب والإنتاجية وغيرها.

ويمكن تحويل App Store إلى اللغة العربية عبر 3 خطوات بسيطة هي:

1 - ثبّت نظام iOS 13 أو iPadOS

يمكنك تحديث جهازك iPhone أو iPad أو iPod touch إلى آخر إصدار من نظام iOS.

2- تحقق من إعدادات حسابك Apple ID

لعرض App Store بالعربية، يجب ربط حسابك Apple ID ببلد/منطقة تدعم اللغة العربية.

3- غيّر إعدادات اللغة

يظهر App Store باللغة العربية فقط بعد ضبط لغة الجهاز بالعربية. تأكد من ضبط نظام iOS أو iPadOS باللغة الصحيحة.