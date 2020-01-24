زعيم تويتر يعلّق على إمكانية السماح بتعديل تغريدة.. فماذا قال؟

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

هل أنت مستخدم لتويتر؟ وهل تتمنى سراً أن الشبكة الاجتماعية ستضيف يومًا ما خيار "التعديل" على التغريدات، لتصحيح خطأ إملائي أو تغيير الموضوع تمامًا؟

حسنًا جاك دورسي، الرئيس التنفيذي لشركة تويتر يجيب شخصيًا على السؤال بـ : "لا".

نشرت مجلة (Wired) الأمريكية يوم الثلاثاء 14 يناير الجاري فيديو على يوتيوب، أجاب فيه زعيم تويتر على بعض الأسئلة من مستخدمي الشبكة الاجتماعية. ومن بين هذه الأسئلة الشهيرة ورد هذا الاستفسار: "هل يمكن أن يكون لدينا زر تعديل في عام 2020؟" من طرف مستخدم يدعى Sunshine أو @ taisydorres.

كما ذكر موقع (dailygeekshow ) كانت إجابة الرئيس التنفيذي لا لبس فيها: "لا. نحن لا نتيح هذا الخيار أبداً.

وسبب هذا الموقف الثابت وفقًا لجاك دورسي، هو ان إضافة زر "تعديل" قد يجلب مشاكل كثيرة، خاصة بالنسبة للمستخدمين الذين يقومون بنقل تغريدة.

تخيل - يقول دورسي - أنك تعيد تغريد تغريدة ما، وصاحبها الأصلي يقرر فجأة تعديل محتوى تلك التغريدة. وبالتالي، وفقًا للرئيس التنفيذي لشركة تويت، فإن عدم وجود زر "تعديل" يمنع المستخدمين من الوقوع في شرك.

بالنسبة لإمكانية تحرير "تعديل" تغريدة بعد 30 ثانية من إرسالها، على سبيل المثال، لتصحيح خطأ أو تعديل محتوى، قد يؤدي هذا الخيار إلى انتفاء فورية الشبكة الاجتماعية وتأخير نشر التغريدة.

وأشار جاك دورسي إلى أن تويتر كان في الأصل خدمة رسائل قصيرة؛ بمعنى آخر، لا يمكنك تغيير رسالة نصية قصيرة بمجرد إرسالها، ويضيف: "نريد الحفاظ على هذا الجو، ذلك الشعور منذ الأيام الأولى".

ويختتم جاك دورسي بنصيحة "لذلك عندما تنشر تغريدة، تأكد من أنك لن تندم".