تويتر يطلق ميزة جديدة طال انتظارها

المصدر:
  • دبي – علي الزكري
التاريخ:

أطلق موقع التواصل الاجتماعي الشهير تويتر ميزة جديدة طال انتظارها تتيح للمستخدمين التفاعل السريع والمباشر مع الرسائل الخاصة من خلال مجموعة من الرموز التعبيرية.

وكانت إدارة تويتر قد اختارت مجموعة محدودة من المستخدمين في المنطقة لاختبار هذه الميزة قبل إطلاقها، ولحسن الحظ فقد وقع علي الاختيار ضمن مجموعة لاختبار هذه الميزة، التي ستضيف المزيد من المتعة والسهولة في التواصل عبر هذه المنصة.

كلمات دالة:
  • تويتر،
  • التواصل الاجتماعي،
  • الرسائل
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