حيل ذكية تفيد مستخدمي هواتف أندرويد

يعاني بعض مستخدمي هواتف أندرويد الذكية من مشكلة بطء أداء أجهزتهم، فما هي الخطوات التي تساعد في التخلص من هذه المشكلات؟

تحديث نسخة أندرويد:

ينصح الخبراء دوما بتحديث نسخة أندرويد الخاصة بالهاتف إلى أحدث نسخة لنظام التشغيل يمكن أن يستقبلها الجهاز، فمع كل نسخة جديدة من أندرويد تسعى غوغل للتخلص من المشكلات التقنية التي قد تتسبب في بطء أداء الهاتف أو التطبيقات، وتجعل نظام التشغيل أكثر توافقا مع مكونات الهواتف.

ولتحديث نسخة أندرويد يجب اتباع عدة خطوات: أولا الانتقال إلى قائمة الإعدادات في الهاتف، ومن ثم النقر على خيار "حول الهاتف" About Phone، وبعدها الضغط على خيار System Upgrade.

إغلاق التطبيقات التي تعمل في الخلفية:

يساعد إغلاق التطبيقات العاملة في الخلفية على تسريع أداء أجهزة أندرويد و iOS، فهذه العملية تقلل من الضغط على المعالج وذواكر الوصول العشوائي التي تعالج بيانات عدة تطبيقات تعمل في آن معا، كما تساعد هذه الخطوة على التقليل من استهلاك طاقة البطارية في الهاتف.

ولإغلاق هذه التطبيقات في هواتف أندرويد يجب الضغط على "زر المهام" الموجود على شكل مربع في أسفل الشاشة، وبعدها ستظهر التطبيقات المفتوحة، ومن هناك اختيار التطبيقات المراد إغلاقها.

مسح ذاكرة التخزين المؤقت للتطبيقات:

تقوم بعض التطبيقات الموجودة في الهاتف بتحميل ملفات مؤقتة قد تتسبب في إبطاء عمل المعالج وذاكرة الوصول العشوائي، وللتخلص من هذه الملفات يجب التوجه إلى قائمة الإعدادات، ومن ثم خيار التخزين Storage، وبعدها خيار Storage & cache، ومن ثم الضغط على خيار "مسح ذاكرة التخزين المؤقت" Clear cache.