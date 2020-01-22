تويوتا تطور مدينة المستقبل في اليابان

المصدر: البيان الإلكتروني

اعلنت شركة تويوتا اليابانية خلال مشاركتها في معرض "سي اي اس 2020" الدولي المعني بالتكنولوجيا والابتكارات التقنية، عن نيتها المساهمة في تطوير ما يسمى ب "مدينة المستقبل" المتطورة والتي ستشيد في اليابان.

وحسب موقع "ار تي بالعربي" أشار الخبراء في الشركة إلى أن مدينة المستقبل ستكون بمثابة مكان للباحثين المتفرغين القادرين على تطوير التكنولوجيا الحديثة، مثل تقنيات التحكم بالروبوتات، وتقنيات المنازل الذكية والذكاء الصناعي، وتحويل هذه التقنيات إلى أشياء يستفاد منها في عالمنا اليومي.

وحول هذا المشروع قال الرئيس التنفيذي للشركة، آكيو تويودا: "إن مسألة بناء مدينة كاملة من الألف إلى الياء، حتى على نطاق صغير مثل هذا، يمثل فرصة فريدة لتطوير التقنيات المستقبلية، بما في ذلك نظام التشغيل الرقمي للبنية التحتية للمدينة".

وأضاف " اتصال الناس والمباني والمركبات مع بعضهم البعض من خلال البيانات وأجهزة الاستشعار، سيساعدنا على اختبار تكنولوجيا الذكاء الصناعي المتصلة في كل من العالمين الفعلي والمادي وتعزيز إمكانيات هذا النوع من التقنية".

وستضم مدينة المستقبل وفقا للمعلومات عدة أنواع من الشوارع، شوارع مخصصة للمركبات السريعة، وشوارع مخصصة لمركبات التنقل الشخصية منخفضة السرعة مثل الدراجات والسكوتر، وشوارع خاصة بالمشاة.

أما مباني هذه المدينة فستصنع من الخشب للتقليل من انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون، وستغطى أسطحها بالواح خاصة لإنتاج الطاقة من ضوء الشمس، كما ستزرع على تلك المباني نباتات تساهم في زيادة إنتاج الأكسجين.

والمنازل في هذه المدينة ستجهز بروبوتات ومساعدات منزلية ذكية، وتقنيات خاصة تساعد سكانها على تلبية حاجاتهم اليومية.