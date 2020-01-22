"إنستغرام" تتخلى عن أيقونة مهمة في واجهة تطبيقها

المصدر: البيان الإلكتروني

لم تسر الأمور بشكل جيد بالنسبة لميزة بث الفيديو الطويل IGTV على "إنستغرام"، ما دفع الشركة، في خطوة هادئة وحكيمة، إلى إزالة أيقونة الميزة من واجهة التطبيق.

وتقع أيقونة IGTV بشكل واضح في الجزء العلوي من واجهة منصة "إنستغرام" بجوار زر الرسائل المباشرة، ولكن غالبا ما يتم تجاهله.

ووفقاً لتقرير نشره موقع TechCrunch، فإن "إنستغرام" قام بإزالة الأيقونة بعد اكتشاف أن عددا قليلا من المستخدمين كانوا يتصفحون IGTV عن طريق النقر على الأيقونة.

وكشف التقرير أيضا أن 7 ملايين فقط من بين مليار مستخدم لـ "إنستغرام" قاموا بتنزيل تطبيق IGTV الذي يعمل بشكل منفصل عن تطبيق "إنستغرام".

وقالت "إنستغرام" إن غالبية المستخدمين يتصفحون فيديوهات IGTV من خلال ظهورها في صفحة Feed أو "الإكسبلور" (Explore )، بينما لا يوجد سوى عدد قليل من المستخدمين الذين ينقرون على أيقونة IGTV في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة الرئيسية في تطبيق "إنستغرام".

مضيفة: "إننا نهدف دائما إلى إبقاء إنستغرام بسيطا قدر الإمكان، لذلك أزلنا هذا الرمز بناء على هذه المعلومات وردود الفعل التي وصلتنا من المستخدمين".

وعلى الرغم من أن أيقونة IGTV لم تعد ظاهرة في أعلى واجهة التطبيق، لكن "إنستغرام" ما يزال يحتفظ بوظيفة الفيديو الطويل IGTV، في نظامه الأساسي، وما يزال بإمكان المستخدمين الوصول إلى محتوى تلك الفيديوهات عبر "الإكسبلور" وقصص "إنستغرام"، وفي أي مكان آخر في التطبيق، بحسب "روسيا اليوم".

وتعد هذه الخطوة بمثابة اعتراف ضمني بأن جاذبية هذه الخدمة ضئيلة.