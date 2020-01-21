نظارات الواقع المختلط

من بين المنتوجات التي أثارت الاهتمام في معرض «سي إي إس» 2020 في لاس فيغاس أخيراً، نظارات الواقع المعزز والافتراضي الخفيفة لشركة «إنريل» القائمة على الهاتف الذكي.

النظارات التي من المقرر إطلاقها في الربيع في كوريا الجنوبية، تستقدم محتوى ثنائي الأبعاد على الهاتف الذكي وتضعه في الفضاء المحيط، حيث من الممكن سحب شاشات افتراضية عدة وإعادة تغيير حجمها ونقلها من مكانها. ويمكن للمستخدمين الطباعة ومشاهدة وسائل الإعلام ومراقبة تغذية وسائل التواصل الاجتماعي في الوقت نفسه.

النظارات يمكن وصلها بأي هاتف ذكي مدعوم بمعالج «سناب دراغون 845»، وتعمل مع كل تطبيقات «أندرويد».

وقد أطلقت الشركة واجهة جديدة «نيبولا يو أي» للمساعدة في جلب تطبيقات «ثنائية الأبعاد» إلى أشكال في الفضاء.

في معرض «سي إي إس»، قدمت الشركة عرضاً منزلياً، حيث تمكن مرتدو النظارات من التحكم بالإضاءة في الغرفة وتغيير الألوان وتعديل حجم الشاشات الافتراضية، وعرض آخر في مجال التسوق، أظهر القدرات الغرافيكية الكاملة للنظارات.