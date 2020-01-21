قفازات تفاعلية افتراضية

تتيح القفازات اللمسية لمستخدمي الواقع الافتراضي تطوير محاكاة تغذية لمسة حقيقية وتفاعل طبيعي.

جلدها مصنوع من نسيح مرن قائم على السيليكون، وتندمج ألواح الجلد المصنوعة من الألياف الدقيقة داخل القفازات، من أجل توفير إحساس باللمس واقعي عبر اليد. الهيكل الخفيف الوزن في قفازات «هابت إكس» يستطيع وضع 4 أرطال من القوة لكل إصبع.

وهذه القوة بمقاومة تغذية مرتدة، ما يعزز إدراك حجم الأشياء الافتراضية وشكلها ووزنها.

القفازات قادرة على التقاط الحركة التفاعلية، وهي تعمل بسلاسة مع محركات الألعاب الإلكترونية، وتساعد في إنشاء تجارب في الواقع الافتراضي. تستخدم في صناعات عدة، في مجال التدريب الطبي والألعاب أو صناعة السيارات بالواقع الافتراضي وغيره.