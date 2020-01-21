ترميم «3 دي» للوجه خلال 12 ساعة

سيتمكن الناجون من مرض السرطان، ممن فقدوا جزءاً من فكهم او إحدى عيونهم، من ترميم وجوههم عبر نموذج أولي بالطباعة ثلاثية الأبعاد، وذلك خلال 12 ساعة فقط.

ووفقاً لموقع «دي برينتنغ إندستري»، تستغرق هذه الطريقة، التي تم ابتكارها من جانب علماء في جامعة بوليستا البرازيلية، وقتاً أقل بكثير من الطرق السابقة، كما أنها تتميز بكلفة متدنية.

يستخدم الباحثون الهاتف الذكي لالتقاط انطباعات وجه المرضى من زوايا عدة رقمياً، وهذه البيانات تستخدم في صناعة نموذج أولي بطابعة ثلاثية الأبعاد، يُستعان به لصنع جهاز من السيليكون والراتنج والألياف الاصطناعية، الجهاز يجري طلاؤه لاحقاً ليتناسب مع بشرة المستخدم.