مشروع قرية تحاكي الحياة على المريخ من المتوقع البدء بإنشائها قريباً في صحراء موهافي بالولايات المتحدة، في سبيل تمهيد الطريق إلى الكوكب الأحمر. قام بتصميم القرية المكتفية ذاتياً.

والمتجددة بإلهام من ظروف المريخ، «مختبر انترستيلار»، وسوف تفتح لعامة الناس للإقامة لمدة ستة أشهر، وفقاً لموقع «لونلي بلانت».

سيبدأ العمل على المشروع عام 2021، حيث من المتوقع أن يوفر شبكة من المحطات، كل محطة سيتم تصميمها لاستضافة الناس، وتضم مركزاً لتدريب رواد الفضاء وللأبحاث العملية والزراعة.

القرية المغلقة ستعرف باسم «المحطة التجريبية للتجديد الحيوي»، وسيجري داخلها إنتاج وإعادة تدوير المياه والغذاء والطاقة لمائة شخص من دون ترك بصمة كربونية أو نفايات. يتطلب تصميم القرية تعاوناً مكثفاً مع وكالة «ناسا» للفضاء، في سبيل معالجة المياه وأنظمة نمو النباتات والطباعة ثلاثية الأبعاد وتحليل سلوك البشر في مربعات مغلقة. الغرف مفروشة بحد أدنى مع أرضيات خشبية داكنة ونوافذ تمتد إلى السقف.