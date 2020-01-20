أسباب بطء شحن آيفون وخطوات تسريعه

المصدر: البيان الإلكتروني

يشعر العديد من مستخدمي آيفون بأن عملية شحن الهاتف تتم ببطء، يوجد عدد من الحيل التي يمكن استخدامها لتسريع شحن الهاتف مع إلقاء الضوء على أسباب بطيء عملية الشحن، بحسب "روسيا اليوم"



1- استخدام شاحن خاطئ

يأتي هاتف آيفون مع كابل USB كامل الحجم، يمكن توصيله بالشاحن المرفق وبعد ذلك بمقبس طاقة أو منفذ على جهاز "ماك". ولكن، لجعل الحياة أكثر صعوبة، تقدم آبل لمالكي آيفون 8 ،8 بلس، آيفون إكس، خيار الشحن السريع عن طريق كابل USB-C وUSB-C Power Adapter. وفي حال استمرار بطء شحن الهاتف، تنصح آبل بالتحقق من تلف الشاحن أو حدوث انحناءات. ويجب التأكد أيضا من أن منفذ الشحن الموجود في الجزء السفلي من جهاز آيفون، نظيف ولا يحتوي على أي خردة أو حطام.

2- استخدام الهاتف أو التطبيقات

إذا كنت تريد شحناً سلسا بدون تأخير، يجب الابتعاد عن الهاتف أثناء عملية الشحن، مع الامتناع عن استخدام التطبيقات المدمرة لعمر البطارية.

3- التحميل

منذ إطلاق نظام التشغيل iOS 7، تدعم تطبيقات محددة ميزة مفيدة تسمى تحديث تطبيق الخلفية. وهذا يسمح لها أساسا بالتحقق من المحتوى الجديد حتى عندما لا تستخدمه بنشاط. ولكن، يمكن إيقاف تشغيله تماما عند شحن الهاتف. وإليك الطريقة: فتح الإعدادات" انقر فوق عام" تحديث تطبيق الخلفية حدد خيار تحديث تطبيق الخلفية في الأعلى. ويمكن تعطيل الميزة بشكل كامل عن طريق تحديد "إيقاف"، أو قم بإيقاف تشغيله بشكل انتقائي للتطبيقات المدرجة.

4- تفعيل وضع الطائرة

إذا لم تكن قادراً على ترك الهاتف، فإن تفعيل وضع الطيران هي وسيلة جذرية لإبعاده وجعل الشحن أسرع قليلاً.

5- خفض سطوع الشاشة

يمكن أن يسبب سطوع الشاشة مشاكل في الشحن، لذا تأكد من خفض السطوع لتحفيز الشحن.

6- إيقاف تشغيل الإشعارات

كلما زاد عدد التطبيقات على جهاز آيفون، زاد عدد الإشعارات المنبثقة في الشاشة، ويمكن لهذه النوافذ المنبثقة المزعجة استنزاف البطارية وإعاقة الشحن.

ولوضع حد لها، اتبع الخطوات التالية:

توجه إلى الإعدادات على آيفون واضغط على مركز الإشعار.

انتقل إلى أسفل القائمة حتى تصل إلى قسم "تضمين"، ثم انتقل إلى التطبيقات، وانقر على التطبيقات التي ترغب في إيقاف تشغيلها.