"إنستغرام" يحذف أيقونة مهمة من واجهته

المصدر: البيان الإلكتروني

حذف تطبيق "إنستغرام" زر IGTV من واجهته الرئيسية، وذلك بسبب النتائج "المتواضعة" التي حققها خلال 18 شهرا.

ووفق ما ذكر موقع AIT NEWS المتخصص بالأخبار التقنية، فإن حذف الزر جاء بعد أن سجل 7 ملايين تنزيل فقط في غضون عام ونصف، في حين وصل تعداد مستخدمي "إنستغرام" إلى مليار.

وبحسب متحدث من فيسبوك فإن "هناك عدد قليل جدا من الناس يستخدمون أيقونة IGTV في الزاوية اليمنى العليا من الواجهة الرئيسية في تطبيق إنستغرام، ونحن نهدف دائما إلى إبقاء المنصة بسيطة قدر الإمكان، لذلك قمنا بإزالة هذه الأيقونة".

ولم يعد مستخدمو "إنستغرام" بحاجة لتطبيق IGTV المستقل لمشاهدة مقاطع الفيديو الطويلة، حيث بات مضمنا في التطبيق الرئيسي، ويمكن الوصول إليه من خلال الخلاصة الرئيسية و Explore والملصقات الترويجية في القصص والحسابات الشخصية.