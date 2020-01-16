بالفيديو.. تعرف إلى واجهة فيسبوك الجديدة

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

قام تطبيق فيسبوك بدعوة بعض المستخدمين لاختبار واجهته الجديدة، وذلك قبل طرحها للجميع نهاية الربيع المقبل.

ففي القائمة نجد تصميماً مبسطاً يركز على المحتوى والمجموعات، ولكن أيضًا على الوصول للوضع المظلم.

ولأن معظم التطبيقات بدأت في التحوّل إلى الوضع المظلم والاستفادة من الميزات الخاصة لشاشات OLED، فإن فيسبوك قرر اللحاق بالركب.

وبخلاف فيسبوك ماسنجر، لم يستعمل تطبيق الوسائط الاجتماعية الرسمي الوضع المظلم، وقد حافظ على المظهر نفسه، المتكون من اللونين الأزرق الداكن والأبيض لسنوات.

الوضع المظلم هو السمة الرئيسية في إعادة التصميم، التي أعلن عنها فيسبوك في أبريل 2019 خلال مؤتمر F9 المخصص للمطورين. وواجهة فيسبوك الجديدة ، ليس خاصة بالتطبيق على الهاتف المحمول فقط، ولكن أيضًا على الحاسوب.

ووفقًا للنسخة الأمريكية من CNET، فإنه يتم تزويد بعض المستخدمين المحددين بهذه الواجهة الجديدة حاليًا، حيث سيتلقون دعوات لاختبار الواجهة الجديدة، قبل تعميمها عالميا قبل نهاية الربيع.

هذه الواجهة الجديدة، الملقبة FB5، هي أكثر حداثة. ولتبسيطها يركز فيسبوك الآن على ثلاث لوحات منفصلة. على اليمين سنجد جهات الاتصال، وفي منتصف الصفحة الأخبار والقصص، وفي يسار الصفحة الرئيسية سيتم عرض ألعابك وصفحاتك،، إلخ.

وفي محتوى الأخبار والصور سيتم عرض مقاطع الفيديو بشكل أكبر، وستكون هي نفسها للقصص، كما ستبرز هذه الواجهة الجديدة المجموعات بشكل كبير حول علامة تبويب جديدة مخصصة لها. بالإضافة إلى إمكانية تبديل الواجهة إلى الوضع المظلم، إما على جهاز كمبيوتر أو على تطبيق الهاتف المحمول.

ويسعى فيسبوك وراء إعادة التصميم هذه بالتأكيد إلى إعادة جمهوره من الشباب، بحسب موقع (journaldugeek)، حيث إن شعبيته انخفضت بين الفئات العمرية الصغيرة، التي انجذبت نحو انستغرام وسنابشات وتيك توك، كما ترغب شركة فيسبوك أيضًا في تحسين صورتها بعد العديد من الخلافات حول استخدامها للبيانات الشخصية، مما تسبب في فقدانها ثقة العديد من المستخدمين.