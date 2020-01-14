حاجب شمس افتراضي

حاجب الشمس الافتراضي عبارة عن صفيحة تتمركز أمام سائق السيارة، وتتيح له رؤية الطريق أمامه مباشرة، إلا أنها تكون مزودة بكاميرا النموذج اللوني الأحمر والأخضر والأزرق لاستشعار الوجه الموجود على لوحة أجهزة القياس لتعقب حركات الوجه أثناء القيادة.

وما إن تبدأ بتحسس وجود وهج أو فائض من السطوع الضوئي على الوجه حتى يغدو جزءاً من الحاجب معتماً بفضل شريط «إل سي دي» مدمج. وتتحرك هذه المصفوفة السداسية من البيكسلات المعتمة حول الوجه تبعاً لحركته، فتلقي ظلالاً على العينين لمنع التوهج في حين يظل 90 % من الحاجب شفافاً لرؤية أوضح. المشروع يشكل نموذجاً أساسياً يعد بإدخال المزيد من التحسينات.