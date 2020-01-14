مكبرات صوت مسؤولة بيئياً

في علبة تدمج بين الاستدامة وفلسفة التصميم، ابتكرت شركة «هاوس أوف مارلي» مجموعة من مكبرات الصوت المصنوعة بعناية من مواد معاد تدويرها، تحت عنوان «بلا حدود» في خطوة تظهر أن المنتجات الصوتية يمكن أن تكون منطوية ضمن نظرية المسؤولية الاجتماعية.

وقد تمّ إنتاج المكبرات من مواد السيليكون والألمنيوم المعاد تدويره ومادة الفلين العضوي، لإنتاج ثلاثة نماذج تتميز بأنها مضادة للمياه والغبار قابلة للطفو على سطح الماء. أصغر تلك المكبرات دائري الشكل مع بطارية تدوم حتى عشر ساعات، أما الأكبر فمستطيل الشكل مع بطارية تدوم حتى 16 ساعة تتحوّل إلى خزان شحن للطاقة.