«أتموس» لهواء نقي

قناع «أتموس» للوجه واحد من أحدث تقنيات الأجهزة القابلة للارتداء المتعلقة بالتغير المناخي. القناع الشفاف الذي يغطي الفم والأنف مزوّد بنظام من المراوح، التي تتكيف مع طريقة تنفّس المستخدم، وتنقي الهواء الداخل لرئتيه، حسب الاختبارات التي أجرتها جامعة أوكلاند للتقنية.

ويعمل القناع على تنظيف الهواء بمعدل 240 لتراً في الدقيقة الواحدة، أما فلاتر التنقية فتدوم قرابة الشهر، تبعاً لمدى التلوّث ونوعية الهواء. يذكر أن القناع مزوّد ببطاريات تدوم حتى خمس ساعات وفقاً لسعة الرئتين والنشاط الجسدي ونوعية الهواء.

ويقوم القناع بدفع الهواء عبر فلاتر التنقية داخل المراوح العاملة على بطاريات أيون الليثيوم، الأمر الذي يخلق جيباً من الهواء النظيف أمام الوجه جاهز للاستنشاق. كما أن شعيرات الوجه والتعرّق، والعوامل الأخرى لا تعيق عمل القناع خلافاً لأجهزة التنقية التقليدية.