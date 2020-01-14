«روبوسي» القرش

«روبوسي» سمكة روبوتية على شكل قرش بيوني مصمم ليكون دروناً مائياً قادراً على القيام ببعض الأبحاث العلمية، بالإضافة إلى عمليات المراقبة والرصد تحت الماء. يقارب طول الروبوت المترين، أما وزنه فيصل إلى 60 كيلوغراماً، ويتيح تصميم الذيل متعدد الوصلات، سرعة الحركة وتخفيض الضجيج، وبالتالي، تقليص التأثيرات في البيئة المائية.

أما نظام تفادي العقبات متعدد الاتجاهات، فيسهم في تعزيز سلامة التنقل الأوتوماتيكي تحت الماء. ويسمح الهيكل المصنوع من مواد ممتصة للأصوات بسهولة التخفي، فيما يتيح الذيل السباحة بسرعة تصل إلى 10 عقد.