درونات توصيل الطعام

أسفر تعاون بين شركتين إيرلنديتين عن إطلاق خدمة توصيل الطعام بواسطة الدرونات بسرعة فائقة في كل من أمريكا وأوروبا. وتقوم إحدى الشركتين المعنية بالاتصالات بتمكين شركة التوصيل من التحكم بأساطيل الدرونات، التي ستقوم بتوصيل الطعام من المطاعم والمطابخ المتخصصة مباشرة إلى المستهلكين.

ويمكن للدرونات أن تطير على ارتفاع 80 متراً وبسرعة 80 كيلو متراً في الساعة. وتأمل الشركتان ألا تستغرق عملية التوصيل الواحدة أكثر من ثلاث دقائق. وتؤكد المصادر أن بيانات الوقت الفعلي التي يتم تبادلها بين كل من الدرون والمطعم والمستهلك توفر عملية اتصال فذة.