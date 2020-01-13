«ريلمي» تختار دبي لإطلاق 3 هواتف بتقنيات G5 للمنطقة

المصدر: دبي - البيان

اختارت «ريلمي»، أسرع العلامات التجارية نمواً في مجال الهواتف الذكية، دبي والإمارات لإطلاق 3 هواتف بتقنيات الجيل الخامس، هي: ريلمي إكس 2 برو – جهاز فلاج شيب بالسرعة الكاملة وكاميرا خلفية رباعية 64 ميغا بيكسل، وريلمي 5 برو – جهاز فائق السرعة «سبيد ماستر» بكاميرا خلفية رباعية 48 ميغا بيكسل، وريلمي سي 2 – المناسب لفئة كبيرة من المجتمع والمتميز بشاشة كبيرة وبطارية قوية. ومن خلال إصداري ريلمي إكس 2 برو و5 برو، ستحقق العلامة التجارية قفزة هائلة بالنسبة لتجربة الكاميرا الرباعية.

وتدخل ريلمي شركة تصنيع الهواتف الذكية الصينية ويقع مقرّها في شنجن، السوق الإماراتي اعتماداً على استراتيجية قوية تطرح من خلالها ثلاثة منتجات مختلفة وبفئات سعرية متنوعة، حيث يهدف كل جهاز في جذب شريحة مستهدفة بعينها، وهذه الأجهزة هي: ريلمي 5 برو – جهاز فائق السرعة «سبيد ماستر»، وريلمي إكس 2 برو – أول جهاز فلاج شيب بسعر مناسب يطرح في الأسواق، وريلمي سي 2 – أفضل جهاز يناسب فئة كبيرة من المجتمع.

وأكدت الشركة أمس في مؤتمر صحفي بدبي أن دولة الإمارات تعد من الدول ذات التأثير والمكانة على مستوى العالم، وتعد السوق الإماراتية من أهم الأسواق المتقدمة في مجال التكنولوجيا، خاصة في عصر شبكة الجيل الخامس، وترى ريلمي فرصاً كبيرة هنا لشركات التكنولوجيا، والجميع مستعد لتقديم الابتكارات الخلاقة للإمارات.

وقال جوزيف وانغ، رئيس ريلمي الشرق الأوسط وأفريقيا بمناسبة هذا الحدث: «نحن سعداء للغاية بإطلاق هذه المجموعة الكاملة من المنتجات في الإمارات. وانطلاقاً من التركيز على شعارنا «الجرأة على الانتقال»، وصلنا إلى الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي على أمل تزويد الشباب بمنتجات أكثر تميزاً وإثارةً تناسب جميع الفئات السعرية وتتجاوز توقعاتهم، سواء من حيث التصميم أو الأداء أو الجودة، ونريد تقديم نطاق كامل من التجارب التي تعزز مفهوم القفزات الجريئة من حيث الأداء والتصميم والجودة والخدمة، وتلتزم الشركة بالقفز نحو المستقبل مع دولة الإمارات، والعمل على تقديم تجربة الكاميرا الرباعية للجميع، كما سنطرح قريباً منتجات الجيل الخامس والتقنيات التي تدمج بين الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء كأداة ترويجية للتكنولوجيا».

بوصفها من العلامات التجارية التكنولوجية العصرية، تبذل «ريلمي» دائماً كل الجهود لطرح منتجات تناسب الاحتياجات الحقيقية للشباب، وتركز على الأداء والتصميم والجودة، وتقديم أحدث التقنيات التي تناسب جميع الفئات السعرية، وهي أول من يطرح في الإمارات جهازاً يجمع بين الكاميرا الخلفية الرباعية 64 ميغا بيكسل وشاحن SuperVOOC 50 واط وشاشة فائقة ذات سطح أملس بمعدل تحديث بسرعة 90 هرتز.

تنتهج «ريلمي» الجودة بوصفها أسلوب حياة، وحافظت على معدلات التصليح في أدنى مستوياتها على الإطلاق، وتوفر «ريلمي» خدمة شاملة في مرحلة ما بعد البيع لجميع المستخدمين من خلال 9 مراكز خدمة في 6 مدن.