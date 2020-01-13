كيف تعرف أن حسابك في تويتر قد أُخترق ؟

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات تحذيرا حول إختراق حسابات تويتر ، موضحة فيها الحالات التي يمكنك من خلالها معرفة أن حسابك تعرض أو يتعرض للإختراق .

وأجملة تلك الحالات فيمايلي :

إذا لاحظت تغريدات أو رسائل مباشرة من حسابك لم تكتبها أنت

إذا وصلك بريد إلكتروني من تويتر ينبهك إلى أن هناك حرطة غير طبيعية على حسابك

إذا وصلك برليد إلكتروني من تويتر بانه تم تغيير طلمة المرور

إذا لم تستطع الدخول إلى حسابك باستخدام كلمة مرور صحيحة

إذا وصلك بريد إلكتروني من تويتر يبلغك بحركة دخول إلى حسابك من جهاز جديد ولم تقم انت بذلك