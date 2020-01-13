كيف تعرف أن حسابك في تويتر قد أُخترق ؟

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

أصدرت الهيئة العامة لتنظيم  قطاع الاتصالات في الإمارات تحذيرا حول إختراق حسابات تويتر ، موضحة فيها الحالات التي يمكنك من خلالها معرفة أن حسابك تعرض أو يتعرض للإختراق .

وأجملة تلك الحالات فيمايلي :

  • إذا لاحظت تغريدات أو رسائل مباشرة من حسابك لم تكتبها أنت
  • إذا وصلك بريد إلكتروني من تويتر ينبهك إلى أن هناك حرطة غير طبيعية على حسابك
  • إذا وصلك برليد إلكتروني من تويتر بانه تم تغيير طلمة المرور
  • إذا لم تستطع الدخول إلى حسابك باستخدام كلمة مرور صحيحة
  • إذا وصلك بريد إلكتروني من تويتر يبلغك بحركة دخول إلى حسابك من جهاز جديد ولم تقم انت بذلك

 

 

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