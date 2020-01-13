كيف تعرف أن حسابك في تويتر قد أُخترق ؟

أصدرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات تحذيرا حول إختراق حسابات تويتر ، موضحة فيها الحالات التي يمكنك من خلالها معرفة أن حسابك تعرض أو يتعرض للإختراق .
وأجملة تلك الحالات فيمايلي :
- إذا لاحظت تغريدات أو رسائل مباشرة من حسابك لم تكتبها أنت
- إذا وصلك بريد إلكتروني من تويتر ينبهك إلى أن هناك حرطة غير طبيعية على حسابك
- إذا وصلك برليد إلكتروني من تويتر بانه تم تغيير طلمة المرور
- إذا لم تستطع الدخول إلى حسابك باستخدام كلمة مرور صحيحة
- إذا وصلك بريد إلكتروني من تويتر يبلغك بحركة دخول إلى حسابك من جهاز جديد ولم تقم انت بذلك