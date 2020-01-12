إنستغرام يضيف ميزة جديدة طال انتظارها

المصدر: وكالات

طرح تطبيق إنستغرام الشهير ميزة جديدة طال إنتظارها، وهي ميزة تتيح للمستخدمين مشاركة أكثر من صورة ضمن القصص دون الحاجة لتطبيقات خارجية.

وتأتي هذه الميزة الجديدة ضمن كاميرا إنستغرام، باسم Layout وتسمح بمشاركة ما يصل إلى 6 صور في الشاشة الواحدة، لجعل خاصية القصص أكثر تفاعلاً.

وأصبحت هذه الميزة متاحة بالفعل على نظامي التشغيل (آي أو إس)، و(أندرويد)، لذلك إذا لم تجدها متاحة فتأكد من تحديث التطبيق أولًا.

ولإنشاء قصص متعددة الصور في إنستغرام ينبغي القيام بمايلي:

• انتقل إلى تطبيق إنستغرام على هاتفك.

• اضغط على أيقونة الكاميرا الموجودة في الزاوية العلوية اليسرى من التطبيق لبدء نشر قصة جديدة.

• اسحب إلى اليسار عبر خيارات الكاميرا حتى تجد خيار (Layout)، اضغط عليه.

• اختر التخطيط الذي تريد استخدامه لمجموعة الصور، حيث ستجد العديد من خيارات التنسيق المتاحة للاختيار من بينها.

• التقط بعض الصور التي تريد تضمينها في قصتك حيث يمكنك تضمين ما يصل إلى ست صور في القصة الواحدة حسب التخطيط الذي ستختاره في الخطوة السابقة.

• على غرار قصص إنستغرام العادية، يمكنك إضافة عناصر أخرى مثل النصوص، والوسوم ، والفلاتر، والرموز التعبيرية ، وغير ذلك الكثير.

• بمجرد الانتهاء من إضافة ما تريد إلى القصة، يمكنك الضغط على خيار (إرسال إلى) Send To الموجود في أسفل يمين الشاشة.

يذكر أن من أبرز مزايا القصص ميزة "وضع الإنشاء" Create Mode، والتي تتيح لمستخدمي إنستغرام إمكانية مشاركة قصص دون الحاجة لصور، أو مقاطع فيديو، حيث تتيح كتابة النصوص على خلفية ملونة، أو إضافة الملصقات، أو إنشاء المسابقات.

ولمشاركة قصص إنستغرام بدون صور أو فيديو يمكنك القيام بمايلي:

• اضغط على أيقونة الكاميرا الموجودة في الزاوية العلوية اليسرى من التطبيق لبدء نشر قصة جديدة.

• اسحب إلى اليسار عبر خيارات الكاميرا حتى تجد (إنشاء) Create، ثم اضغط عليه.

• ستظهر لك عدة خيارات منها كتابة نص على خلفية ملونة، واسأل سؤالاً ask a question، والذي يتيح لك طرح سؤال معين على المتابعين، بالإضافة إلى خيار استطلاعات الرأي polls، والعد التنازلي countdown، وخيار لمشاركة القصص مع الأصدقاء للتهنئة في أيام ميلادهم، وبعض الخيارات الأخرى.

• اختر الخيار الذي يناسبك، ثم حدد الأصدقاء الذين ترغب مشاركة قصتك معهم، ثم اضغط على خيار إرسال إلى الموجود في أسفل يمين الشاشة.