نصائح من هيئة تنظيم الاتصالات لتأمين حساب توتير من الاختراق

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن سلسلة من الخطوات التي يتوجب اتباعها إذا أراد مستخدم موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تأمين حسابه من الاختراق.

استخدم كلمة سر معقدة لحسابك، وعدم تكرار اسم المستخدم من نفس الكلمة مرة أخرى في موقع/خدمة أخرى خاصة في البريد الإلكتروني.

تفعيل التحقق بخطوتين عن طريق التطبيق، ادخل الإعدادات ثم «الحساب» ثم الأمان ثم «التحقق بخطوتين» اضغط على المزيد.

تفعيل «حماية استعادة كلمة المرور» عن طريق التطبيق، ادخل الإعدادات، ثم «الحساب»، ثم «الأمان» ثم فعّل الخاصية.

إذا كان هناك شخص آخر يدير الحساب، راجع قائمة مدراء الحساب وإيقاف المدراء القدامى/غير الضروريين. قلّص عدد المدراء لأقصى عدد ممكن. وضرورة إبلاغهم بأخذ الحيطة والحذر.

راجع قائمة برامج الطرف الثالث التي لديها أحقية الدخول إلى الحساب، وكذلك الأجهزة القديمة. عن طريق التطبيق، من الإعدادات اختر «الحساب» ثم «التطبيقات» وقم بتعطيل تلك القديمة/غير الضرورية.

تأكد أن البريد الإلكتروني والهاتف المتحرك المربوطين بالحساب محدّثين. تأكد من أن البريد الإلكتروني محمي.

لا تضغط على الروابط غير المعروفة. لا تدخل أي بيانات في صفحات ثم ضغطها من هذه الروابط. للتحقق أو الدخول إلى حسابك، دائماً اكتب عنوان الموقع في المتصفح أو من خلال الإعدادات في التطبيق.

انتبه إلى رسائل البريد الإلكتروني التي تطلب منك إدخال كلمة المرور.

الحالات المشتبه بها باختراق الحساب:

1- إذا لاحظت تغريدات أو رسائل مباشرة من حسابكم لم تكتبها.

2- إذا وصلك بريد إلكتروني من تويتر ينبهك بأن هناك حركة غير طبيعية على حسابك.

3- إذا وصلك بريد إلكتروني من تويتر بأنه تم تغيير كلمة المرور.

4- إذا لم تستطع الدخول إلى الحساب باستخدام كلمة مرور صحيحة.

5- إذا وصلك بريد إلكتروني من توتير يبلغك بحركة دخول إلى الحساب من جهاز جديد ولم تقم بذلك.