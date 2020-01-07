مشروع إسكاني مستدام من أشجار غازية

طور أحد المعماريين في جامعة هاواي بالولايات المتحدة مشروعاً إسكانياً مستداماً عن طريق استخدام أنواع من الأشجار الغازية في بناء مساكن جاهزة بأسعار معقولة.

ويعرف عن شجرة البيزيا أنها تنمو بسرعة هائلة، وتمتص المياه التي تعتمد عليها النباتات الأصلية. وقد أوجد المعماري، جوي فالنتي، استخداماً مستداماً لتلك الشجرة المدمرة، وهي وحدات سكنية منخفضة التكاليف جاهزة الصنع مصنوعة بالكامل من تلك الأشجار.

يعتمد تصميم البناء على أسلوب العمارة للسكان الأصليين في جنوب المحيط الهادي، والذي يمتاز بسقفه المستدير من القش. شكل الهيكل يشبه القبة، أما جدرانه فتستخدم خشب اللوفر للسماح بالتدفق الطبيعي للهواء، وهو مغطى أيضاً بقماش مقاوم للماء يأتي من مصنع محلي.

ويعرف عن أشجار البيزيا أنها تنتج خشباً ناعماً منخفض الكثافة، وقد استخدم المعماري تقنيات جديدة في سبيل تقوية الخشب لاستخدامه في البناء، حيث قام بلصق الأخشاب في ألواح على شكل طبقات، وتشكيلها على شكل أقواس وعوارض، وهذا أوجد خشباً مغلفاً متقاطعاً.