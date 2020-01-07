سترة تريح العضلات

يساعد هيكل خارجي على شكل سترة تم الكشف عنه مؤخراً على تخفيف أعباء المهام التي تتطلب رفع اليدين، عن طريق تخفيف وزن الأدوات المحمولة، ويمكن التفكير به كروبوت يمكنه توفير الدعم لمفاصل من يرتدي الجهاز وأعضائه المعرضة للعطب نتيجة فرط الاستخدام والتعرض للإصابة.

الجهاز مصنوع لتخفيف الضغط على الرقبة والظهر تحديداً. وتفيد الشركة الكورية الجنوبية المنتجة لمثل تلك السترات أن النوع الجديد من جهازها يعد بوزن أخف بكثير، مع وزن إجمالي هو 2.5 كيلوغرامين، بنسبة 42% أقل وزناً من منتجات منافسة أخرى، وهذا يعود إلى عدم وجود بطارية، والاعتماد على نظام قائم على الزنبرك مما يساعد في تعزيز القوة بدرجات مع ابقاء كامل الحركة.