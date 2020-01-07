مرآة سيارة معززة

تم الكشف أخيراً عن مرآة عرض كاملة للسيارات، يمكنها إظهار ثلاثة مقاطع فيديو في وقت واحد لطرق عرض خلفية وجانبية. المرآة تتواصل مع زوج من كاميرات موجودة في المرايا الجانبية للسيارة، ومع كاميرا خلفية على سقف السيارة. ويمكن للجهاز عرض جميع التغذيات الثلاث معاً، ويمكن إغلاق العرض للعودة إلى الرؤية الخلفية التقليدية للمرآة.

تم تطوير المرآة من قبل شركة سيارات أستون مارتن بالتعاون من مصنع قطع غيار سيارات «جنتكس كوبورايشون». ووفقاً لكبير مسؤولي التكنولوجيا في «جنتكس»، نيل هوبم: «نعتقد أن الحل المختلط هو الأكثر عملية وشمولية؛ لأن تنظيمه يلبي متطلبات صانع السيارات والسائق ومتطلبات السلامة والأنظمة العالمية».