سماعة خارج الأذن

ابتكر علماء سماعة بنظام ذكي يوجه الصوت مباشرة إلى الأذن الداخلية، ويجعل التواصل مع الأجهزة الأخرى أكثر سهولة.السماعة من انتاج شركة «سنتين» التشيكية، تم تصميمها بشكل يبقي الأذن مفتوحة، وهذا يعني أن صاحبها يمكنه وضعها طوال اليوم.

السماعات تثبَّت على الأذن، لكن بدلاً من وضعها داخل الأذن، توضع على الخد أمام الأذن، ويجري توجيه الصوت إلى الأذن الداخلية عن طريق عظام الوجه، بما يُعرف بتوصيل العظام.

وتقدِّم السماعة واجهة واحدة للتفاعل مع الأجهزة، مما يؤمن المزيد من الخصوصية بالمقارنة مع السماعات الذكية، ويحول دون التهاء مرتديها، حسبما افادت الشركة.