بدلة آلية تعزز القوة

كشفت شركة أمريكية عن نسختها الأولى من الهيكل الخارجي الآلي رافع الأحمال «غارديان أكس أو ألفا»، وهو عبارة عن روبوت يعمل على البطارية يمكن ارتداؤه، وقادر على حمل نحو 200 رطل، ما يعادل 90.7 كيلوغراماً، لساعات عمل طويلة.

وقال رئيس الشركة المنتجة «ساركوس روبوتيكس»، بن وولف، إن الشركة تستعد لشحن أول روبوت للشركة إلى الزبائن في الجزء الثاني من عام 2020.

الهيكل الخارجي الآلي يستخدم في العديد من الصناعات، وهو يجمع الذكاء البشري والغريزة مع قوة الآلة وقدرتها على التحمل ودقتها في أداء مهمات، ويعالج قضايا نقص العمالة والسلامة أثناء العمل. ووفقاً لـ«بيزنس واير»، يساعد الجهاز الناس صغاراً وكباراً على إنجاز مهام تتطلب قدرات جسدية من دون أي شد في العضلات أو التواء.