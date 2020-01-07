جهاز لحماية الظهر

يساعد جهاز «انتون مويدل واي» الحمالين في المطارات والمستودعات وفي أداء الأعمال الزراعية وشتى الأعمال، وسوف تستخدم هذه البدلة في فعاليات الألعاب البارالمبية الخاصة بأصحاب الهمم بطوكيو 2020.

لن يستخدمها الرياضيون، بل الحمالون الذين سيكون عليهم مساعدة 180 من رافعي الأثقال من المصابين بالشلل في أطرافهم السفلى.

تقول الشركة اليابانية إن جهازها «انتون مويدل واي» يحسن سلامة ودقة وضع الأوزان وإزالتها عن الأعمدة، ويسرع نقل الأوزان، ويضع عبئاً أقل على الحامل، ويوفر للمتنافسين مزيداً من الأمان.

الجهاز مصنوع من الكربون ومربوط على صدر المستخدم وفخذيه، ويعمل بمحركين كهربائيين يولدان قوة تبلغ 10 كيلوغرامات، بينما تراقب مجسات كيفية تحرك المستخدم لتوفير الدعم ومقاومة اي ضرر للظهر.