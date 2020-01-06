قطة ظريفة تعمل نادلة في مطعم

المصدر: إعداد: نهى حوّا

كشفت شركة صينية عن روبوت قطة ظريفة، مصممة لنقل الأطباق إلى زبائن المطاعم، ضمن ابتكاراتها التي ستعرض في إكسبو تك «سي إي إس 2020» بلاس فيغاس.

القطة «بيلا بوت» تم تصميمها من قبل شركة «بودوتيك»، ويقول الخبراء إنها من الابتكارات التي تظهر أن الروبوتات ستستمر على الأرجح في إظهار المزيد من الغرابة في المستقبل.

القطة تجديد لنموذج سابق، ولكنها على عكس تلك النماذج القديمة المصممة لنفعيتها، تمتلك شخصية فريدة حيث تعرض على شاشة حركات تحاكي تعابير وجه القطة.

تباشر القطة الروبوت في المواء ما إن تصل إلى طاولات الزبائن لتشجيعهم على اختيار طعامهم. فإذا ما داعب أحد الزبائن أذنيها، فإنها تتفاعل على الفور بالإعراب عن سرورها، وقد تم تصميمها للقول رداً على المداعبة «يد صاحبها دافئة جداً». ولكن إذا استمر الزبون في مداعبتها طويلاً، أكثر مما يجب، فإنها تبدأ تغيير تعابير وجهها، وتصاب بالجنون «لتذكير الزبائن بعدم تعطيل عملها» حسبما أوضحت الشركة.

القطة الروبوتية تضم أربع صوانٍ كل منها قادرة على حمل 10 كيلوغرامات من الطعام.