لماذا خفضت "آبل" راتب رئيسها التنفيذي؟

المصدر: أ ف ب

بلغ الدخل السنوي للرئيس التنفيذي لشركة "آبل"، تيم كوك، نحو 11.6 مليون دولار خلال العام 2019، مسجّلاً تراجعاً بنسبة 26 % بالمقارنة مع العام 2018 حين بلغ 15.7 مليونا.

ويعود ذلك إلى تراجع الأداء المالي للشركة مقارنة مع السنة السابقة.

يبلغ الراتب السنوي الأساسي للرئيس التنفيذي شركة التكنولوجيا العملاقة ثلاثة ملايين دولار، ويضاف إليه مكافآت وتعويضات مختلفة، على ما جاء في وثيقة رسمية رفعت إلى السلطات الأميركية.

خلال السنة المالية 2018، حصل تيم كوك على مكافآت بقيمة 12 مليون دولار، بعدما نجحت الشركة المُصنّعة لهواتف "آي فون" في تحقيق 200 % من أهدافها ولا سيّما لناحية صافي المبيعات والعائدات التشغيلية.

أمّا في العام 2019، فلم تحقّق الشركة سوى 128 % من أهدافها، ما أدّى إلى انخفاض المكافآت التي حصل عليها كوك إلى 7.7ملايين دولار.

أيضاً خلال العام الماضي، حصل كوك على 884 ألف دولار بدل خدمات أمنية واستعمال طائرة خاصة وغيرها من التعويضات المختلفة. وكذلك استثمر في نحو 560 ألف سهم، وحقّق منها أرباحاً بقيمة 113 مليون دولار.

يشار إلى أن الإيرادات الصافية لشركة "آبل" بلغت حوالى 260 مليار دولار في العام 2019، فيما بلغت العائدات التشغيلية 64 مليار دولار تقريبا. وعمدت الشركة إلى تنويع خدماتها في العامين 2018 و2019 للحفاظ على قاعدة زبائنها، وجذب المزيد منهم، وبالتالي كسر الاعتماد المُطلق على أجهزة "آي فون".