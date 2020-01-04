تو توك يعود إلى متجر غوغل بلاي من جديد

المصدر: البيان الإلكتروني

عاد تطبيق تو توك (ToTOk) الخاص بالمحادثات عبر الإنترنت إلى متجر " غوغل بلاي " من جديد ، بعد أن كانت غوغل قد حذفته الشهر الماضي ، حيث أصبح بالإمكان الآن تحميل التطبيق بدون أية مشاكل .

ولا يزال التطبيق محظورا في متجر آبل ، لكن عودته إلى " غوغل بلاي" تعد مؤشرا على إمكانية عودته " آبل ستور " .

وكانت الشركة المطورة للتطبيق، أعلنت بعد حذفه من متجري آبل و غوغل ، إن مستخدمي التطبيق يواجهون مشكلة في تنزيل البرنامج إلا أن هذه المشكلة لا تؤثر في المستخدمين الحاليين .

وأكدت أنه بالنسبة لمستخدمي «سامسونغ» و«هواوي» و«شاومي» و«أوبو»، فإن «تو توك» يتوفر بسهولة في المتاجر الرسمية، في حين بإمكان جميع مستخدمي هواتف أندرويد الأخرى، تنزيل التطبيق وتثبيته عبر الموقع الرسمي للشركة.

وأضافت الشركة أن فريقها من الفنيين يعمل بالتعاون مع غوغل وأبل لمعالجة المشكلة، وضمان توفر خدمة «تو توك».