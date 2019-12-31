حيّ سكني ثلاثي الأبعاد

بدأت طابعة «فولكان II» العملاقة ببناء أول مسكنين من أصل 50 سيشهد عليها الجزء الريفي من المكسيك، فيما يشكل الحيّ السكني الأول القائم على مساكن ثلاثية الأبعاد.

وستحل المنازل الجديدة مكان المساكن التقليدية، التي يشيدها مواطنو الأحياء الفقيرة من الحديد والخشب وسوى ذلك، في ولاية تاباسكو المكسيكية التي تعتبر عرضة للفيضانات والهزات الأرضية.

وتضخ أنابيب الطابعات البالغة 33 قدماً مزيجاً إسمنتياً يصبح فائق الصلابة عندما يجف، لبناء طبقات الجدران طبقة تلو الأخرى. وتعمل الطابعة 24 ساعة على امتداد أيام عدة، لبناء منزلين في الوقت عينه.