المصدر: إعداد: فاتن صبح

تنقلب أيام الرزنامة وتتغير الأرقام لتأخذنا السنين نحو عقد جديد طوى صفحة إنجازات في عالم التكنولوجيا ضمن مسار لا ينذر إلا بالمزيد. الطباعة ثلاثية الأبعاد سبرت كافة المجالات من الطب وصور الأشعة الملونة التي تعين الأطباء على تقديم تشخيص أدق، مروراً بذكاء الأطفال وقياس أنماط تطورهم، وصولاً إلى أزمة الإسكان التي استعانت بالمساكن ثلاثية الأبعاد لحل أزمة مشتري عوامل الطبيعة. وقاد السعي البحثي في عالم الذكاء الاصطناعي بالعلماء كذلك إلى ابتكار روبوت يعدّ البيتزا بسرعة قياسية، وتطوير زغب صناعي بديل للريش للحفاظ على موارد الطبيعة.