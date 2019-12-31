قمر صناعي شخصي

طور خبراء شركة «أمباسينس» البريطانية قمر «أمباسات 1» الصناعي، الذي يتيح للأفراد استكشاف الفضاء. ويبلغ حجم «أمباسات 1» المصنف ضمن فئة «سبرايت» للأقمار الصناعية 35 ملليمتراً مربعاً، وسماكة لا تزيد عن بضعة ملليمترات. وتستخدم هذه المركبة الفضائية الدقيقة جهاز استقبال وإرسالاً راديوياً واسع الشبكة، منخفض الطاقة لإرسال البيانات إلى لوحة «أمباسات» الإنترنتية للمالك.

ويتم إطلاق «أمباسات 1» في المدار المنخفض للأرض، بحيث تطير ضمن مدار يرتفع 250 كيلو متراً عن سطح الأرض. وعند تلك النقطة ستزوّد الخلية الشمسية المركبة بالطاقة لثلاثة أشهر، بينما تدور حول الأرض.