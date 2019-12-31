علماء يطورون زغباً صناعياً بديلاً للريش من الزهور البرية

بعد عشر سنوات من التطوير تمكّن العلماء من التوصل إلى زَغب صناعي بديلاً للريش القطني الخفيف المستخدم في الملابس وحشوات البطانيات مصنوع من الزهور البرية.

وجاءت النتيجة على شكل مادة قابلة للتحلل بالكامل يمكن استعمالها في المعاطف واللحافات ومنتجات أخرى. وعمل العلماء على مزج الأزهار البرية المجففة ببوليمر حيوي مزود بهلام هوائي لإعطائه حياة أطول وتحسين أدائه، وتمكنوا بذلك من خلق مزيج فائق الدفء، قابل للتنفس ومضاد للحساسية مصنوع من المواد الطبيعية بالكامل، وقابل للتحلل.

ولجأ العلماء إلى استخدام أزهار مأخوذة مناطق خضعت للترميم البيئي، والحفاظ على أنواع من الفراشات. ولا تحتاج نباتات الأزهار للري، ويتم قطافها دون التسبب بأي ضرر للنظام البيئي، من خلال عملية تعرف بالزراعة المتجددة.