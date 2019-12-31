روبوت البيتزا

ابتكرت شركة أمريكية روبوتاً قادراً على إعداد البيتزا وتوزيعها، حيث من المقرر أن يقدم أطباقه في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2020 المقام في لاس فيغاس.

ويستعين روبوت إعداد البيتزا بالذكاء الاصطناعي وتقنية السحابة والأتمتة وهو قادر على إنتاج 300 قطعة بيتزا بحجم 12 بوصةً في ساعة واحدة فقط. ويعتبر البعض أن مثل هذه الأنظمة تحلّ مشكلة أساسية تتعلق بالمستوى الثابت للمطاعم، حيث الاستعانة بالكمبيوترات والتعليم العميق لضمان معايير محددة، وتقليص حجم هدر الطعام وتوجيه مسيرة نمو عدد العملاء والحصول على رضاهم.