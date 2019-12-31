أول أشعة سينية ملونة ثلاثية الأبعاد

اخترع البروفسور فيل من جامعة كانتربري وابنه أنثوني باتلر، أول أشعة سينية ملونة في العالم بطباعة ثلاثية الأبعاد. وقام فيل بابتكار سكانر تدعى «مارس»، التي ستحلّ يوماً مكان عدد من وظائف الأشعة السينية، والتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني، وصور السكانر وتصوير بالرنين المغناطيسي. وستمكن «مارس» الأطباء من رؤية صور ملونة من داخل الجسم، وتتيح لهم إعطاء تشخيص أدق لا سيما لدى علاج أمراض القلب وكسور العظام.

ويشرح أنثوني بأن الآلة تعمل من خلال تسليط الأشعة السينية عبر الجسم وقياس تركيبة الأنسجة قبل أن يعيد الكمبيوتر بناء المعلومات وتشكيلها بصورة ملونة ثلاثية الأبعاد عالية الدقة. ويكمن الفارق بين «مارس» وآلات السكانر الأخرى في مدى تفاصيل المعلومات التي يمكن تسجيلها.