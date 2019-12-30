«هواوي» تحكي تاريخها في فيلم وثائقي

المصدر: بكين - البيان

عرضت شركة «هواوي» الصينية، في سلسلة وثائقية تم إطلاقها أخيراً، لمحة عن أيامها الأولى ونجاحها في التحول لاحقاً إلى واحدة من كبرى شركات التكنولوجيا في العالم.

وتتضمن سلسلة «من هواوي؟» التي تم إنتاجها بالتعاون مع «بي بي سي» لقاءات مع رن زينغفاي، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة «هواوي»، وزو ونوي، رئيس معهد البحوث الاستراتيجية في «هواوي»، إضافة إلى نخبة من الشخصيات التنفيذية في الشركة والمحللين والرواد العالميين في قطاع الاتصالات.

وتعد منطقة الشرق الأوسط اليوم واحدة من الأسواق العالمية القوية بالنسبة لشركة «هواوي»، وذلك في ضوء الاستثمارات الضخمة التي يخصصها القطاعان العام والخاص للبنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقد أشاد زينغفاي في مطلع هذا العام بجهود التحول الرقمي الطموحة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وبتاريخها العريق في مجالات الرياضيات والهندسة.