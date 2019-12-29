«هواوي»: الأمن السيبراني تحدٍ عالمي يتطلب تعاون القطاعات كافة

قال نان جيان فينغ، مدير شؤون الأمن السيبراني في شركة «هواوي» إن الأمن السيبراني تحدٍ عالمي يواجهنا جميعاً مما يتطلب تعاون كافة القطاعات والهيئات التنظيمية على توحيد معايير وآليات الكشف عن التهديدات التي تواجه الأمن السيبراني، مع التزام شركات تزويد المعدات وشركات الاتصالات وغيرها من الجهات المعنية بالنظام الإيكولوجي لتقنية المعلومات والاتصالات بتطبيق هذه المعايير والآليات.

وأضاف: «وباعتبارنا من مزودي المنتجات والحلول، فإننا في هواوي ندرك أهمية دورنا في الحفاظ على الأمن من خلال ريادتنا في مجال الابتكارات التكنولوجية، وعملنا الجاد على نشر النظام الإيكولوجي لتقنية المعلومات والاتصالات على نطاق واسع، إذ يمثل أمن الشبكة أولوية قصوى بالنسبة لنا. وتحقيقاً لهذه الغاية ينبغي علينا الالتزام بالمعايير العالمية لأمن الشبكات بحيث نضمن تحقيق المصلحة العامة».

وتُبدي هواوي استعدادها للعمل مع جميع الحكومات والعملاء والشركاء على تنفيذ إجراءات فعالة للتخفيف من المخاطر بهدف إرساء أسس العصر الرقمي. كما شاركت هواوي في النشاطات المعنية بوضع معايير الأمن السيبراني للاتصالات التي ينظمها كل من قطـاع تقييس الاتصـالات في الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU-T) ومشروع شراكة الجيل الثالث (3GPP) ومجموعة مهندسي شبكة الإنترنت (IETF) وغيرها من النشاطات. كما انضمت الشركة إلى عدة منظمات أمنية، وعقدت شراكات مع شركات الأمن الرئيسية لضمان أمن مستخدميها على الشبكة.