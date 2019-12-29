«فولت 7» سرداب التخزين

في مارس 2017، سرّب موقع «ويكيليكس» لائحة طويلة بأسماء برمجيات وأدوات تجسس وبروتوكولات التشغيلية ووسائل اختراق سيبرانية طورتها وكالة الاستخبارات الأمريكية وتضم أكثر من 7000 صفحة، واهمها «فولت 7» مخزون الأسلحة السيرانية او سرداب التخزين الاساسي، ما أكّد قيام الولايات المتحدة بتطوير أسلحة سيبرانية بإمكانيات كبيرة وواسعة لاختراق أنظمة خدمية خارجية من خلال مجموعة من أحصنة طروادة التي تعتمد على الأبواب الخلفية، بالإضافة إلى الثغرات الأمنية التي تتيح المجال لهجمات أمنية فورية للإيقاع بضحاياها.

وتستخدم تلك البرمجيات الخبيثة درجة عالية من الأمن التشغيلي، وتتواصل مع الخارج في أوقات محددة فقط، مع حدود تحميل معينة للبيانات المنقولة وتحديد فترات الاتصالات بشكل عشوائي وتظل كل المحاولات تحت الرادار أثناء الاقتحام.