«ستكسنت» أول سلاح رقمي

يعتبر «ستكسنت» Stuxnet أول سلاح رقمي في العالم قامت بتطويره الولايات المتحدة في 2010.

وقبل ستوكسنت، ركزت معظم عمليات أمريكا السيبرانية العسكرية والاستخباراتية على سرقة البيانات أو تحريفها، أو استخدمت أدوات سيبرانية للمساعدة على توجيه أسلحة أمريكية وأما هذا الفيروس فتصوّره المسؤولون الأمريكيون كبديل للأسلحة التقليدية، على أساس أن استخدام فيروس كمبيوتر لتخريب آلية عمل شيء ما من الداخل سيوفر بديلاً لتدمير منشأة نووية من الجو، على سبيل المثال.

ويشير خبراء إلى أنه نموذج فعال ومخيف من أسلحة الإنترنت التي ستؤدي إلى سباق جديد للتسلح في العالم. ويهاجم هذا الفيروس البرمجيات التي تقوم بتشغيل أنظمة التحكم الإشرافية وأنظمة الحصول على البيانات.

وتستخدم هذه الأنظمة في مراقبة الوحدات التي تعمل آلياً، من منشآت الصناعات الغذائية والكيماوية إلى مولدات الكهرباء.