أسرار في أندرويد تخفى على المستخدم

المصدر: البيان الإلكتروني

صدر نظام تشغيل غوغل "أندرويد 10" في سبتمبر الماضي لهواتف "بيكسل"، وبدأ ينتقل إلى أجهزة من شركات مصنعة أخرى منذ ذلك الحين.

ويتضمن نظام التشغيل الجديد مجموعة من الإضافات والميزات الرئيسية، مثل الوضع المظلم والإشعارات الموضحة وتحسين الأمان، وفقا لروسيا اليوم.

ولكن "أندرويد 10" يتضمن أيضا مجموعة من الميزات الخفية، التي ربما لم يكن المستخدم على دراية بها، وفيما يلي أفضل هذه الميزات التي يعرضها موقع "إكسبريس":

- إشعارات الموسيقى الأفضل

يأتي التغيير الأكبر في الإشعارات من "أندرويد 10" بميزة تطلق عليها غوغل "الرد الذكي"، الذي يضع مطالبات سياقية ضمن التنبيهات. وباختصار، هذا يعني أنه في حال إرسال عنوان ما، فسيظهر خيار في الإشعار يتيح عرض الموقع بسرعة في خرائط غوغل.

ومع ذلك، هناك أيضا مجموعة من التعديلات الأكثر دقة للإشعارات، التي تستحق إلقاء الضوء عليها، تتمثل في القدرة على البحث عن الموسيقى داخل "طبق" الإشعارات.

وعند بث الموسيقى على منصات مثل Spotify، سترى مؤشرا أسفل أزرار التشغيل والتوقف وتتبع المسارات، التي ستظهر تقدمك من خلال أغنية ما. وهذا ليس فقط للعرض، حيث يمكن استخدامه للتقدم إلى الأمام أو إرجاع المسار.

- الإشعارات الصامتة

قُدمت الإشعارات الصامتة مع وظيفة Digital Wellbeing في "أندرويد 9"، ولكن "أندرويد 10" يسهل تطبيقها.

ولإسكات إشعار في "أندرويد 10"، كل ما عليك فعله هو الضغط باستمرار على أي تنبيه تلقيته وستتلقى قائمة من الخيارات. ويمنحك نظام التشغيل القدرة على إسكات الإشعار أو إيقاف التنبيهات بالكامل.

- حالة البطارية

يعرض أندرويد بالفعل نسبة بطارية الهاتف، ومعلومات استخدام متعمقة في تطبيق الإعدادات. ولكن "أندرويد 10" يمنح المستخدمين مجالا سريعا للوقت، الذي ستستغرقه الأجهزة بالفعل في الشحن الحالي.

ويمكن إظهار مؤشر بجانب رمز البطارية في الجزء العلوي من الشاشة، يعرض تقديرا لموعد نفاد الجهاز من الطاقة على أساس الاستخدام الحالي.

- حفظ طاقة البطارية

يؤدي التوجه إلى إعداد موفر البطارية في جهازك وعلامة التبويب "جدولة"، إلى الكشف عن خيار جديد يسمى "استنادا إلى روتينك". بشكل أساسي، يجري تشغيل وضع توفير البطارية تلقائيا إذا كان هاتفك غير قادر على تحمل الطاقة المستهلكة.

- تقليل الرسوم المتحركة لأداء أسرع

يحتوي الهاتف على قائمة مخفية تسمح لك بتقليل الرسوم المتحركة على جهازك، من خلال تفعيل خيارات مطور البرامج على هاتفك الذكي أولا وقبل كل شيء- يتم إلغاء قفل هذه الإعدادات عن طريق النقر على رقم بنية هاتفك عدة مرات، من خلال الانتقال إلى الإعدادات> حول الهاتف، ثم التمرير إلى اليمين لأسفل وانقر على علامة تبويب "رقم البناء".

وبمجرد إلغاء قفل إعدادات مطور البرامج، انتقل إلى القائمة السرية وابحث عن عمليات تبديل متعلقة بالرسوم المتحركة.

هنا، يجب أن ترى 3 خيارات ستحتاج إلى التغيير، لإعطاء هاتفك زيادة في السرعة. وهي مدرجة على النحو التالي:

• نطاق نافذة الرسوم المتحركة.

• مقياس الرسوم المتحركة الانتقالية.

• مقياس مدة الرسوم المتحركة.

ويمكن القول إن تغيير كل منها إلى 0.5x، من شأنه أن يجعل جهازك يعمل بشكل أسرع.