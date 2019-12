"تويتر" تحذف ملفات APNG من منصتها بعد خلل برمجي

أعلنت شركة "تويتر" أنها حظرت ملفات صور APNG المتحركة من منصتها بعد ظهور تغريدات على صفحة مؤسسة Epilepsy Foundation التي تعنى بشؤون مرضى الصرع، كادت تتسبب بمشكلات للمرضى.

وأشار المختصون في "تويتر" إلى أنهم اكتشفوا خللا برمجيا سمح بتجاوز إعدادات الحماية، وتحميل عدد من الصور المتحركة في تغريدة باستخدام تنسيق ملف APNG، وأن مثل هذه الصور المتحركة من الممكن أن تؤدي إلى نوبات صرع للأشخاص المؤهلين لهذا المرض والذين يملكون حساسية من الضوء والصور المتحركة.

وقالت "تويتر" في تغريدة: " نريد أن يتمتع الجميع بتجربة آمنة على منصتنا، وبالرغم من أن ملفات APNG كانت ممتعة، لكنها لا تحترم إعدادات التشغيل التلقائي، لذلك أزلنا القدرة على إضافتها في التغريدات، وهذا من أجل سلامة الأشخاص الذين لديهم حساسية تجاه الحركة والصور الوامضة، بما في ذلك أولئك الذين يعانون من الصرع".

وأوضحت "تويتر" أن ملفات APNG لم تستخدم لاستهداف مؤسسة Epilepsy Foundation بشكل مباشر، لكن الخطأ كان يعني أنه من الممكن استخدام مثل هذه الملفات للقيام بذلك في المستقبل، والهدف من حظر هذه الملفات منع حدوث هذا الشيء في المستقبل.

We want everyone to have a safe experience on Twitter.



APNGs were fun, but they don’t respect autoplay settings, so we're removing the ability to add them to Tweets. This is for the safety of people with sensitivity to motion and flashing imagery, including those with epilepsy. https://t.co/Suogtrop1u