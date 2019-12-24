المصدر: إعداد: نهى حوا

مع تحول العلوم إلى محفز رئيسي لنمو المجتمعات، شهد العالم في السنوات الأخيرة عدداً من الابتكارات التكنولوجية الثورية، التي استخدمها العلماء والصناعيون والفنانون في إنتاج شتى أنواع المنتجات المفيدة، فاستفادوا من تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد في تصنيع كبد مصغر وكبسولات مكملات غذائية وأشكال مختلفة من الشوكولاته، وأبدعوا لوحات فنية باستخدام تكنولوجيا أضواء الليد، وابتكروا خوذة بإمكانها تصوير الدماغ أثناء الحركة باستخدام تكنولوجيا التصوير المغناطيسي وأجهزة الاستشعار، كما صنعوا من مادة تمتاز بالليونة عضاضة للمضغ لمساعدة الأطفال على تقوية عضلات الفك، وغيرها الكثير.