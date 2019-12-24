فيتامينات مُختارة

تستخدم شركة ناشئة بريطانية تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد، لصنع كبسولات فيتامين مصنوعة من هلام نباتي.

وتصنع الشركة الفيتامينات التي يمكن مضغها بناء على حاجة الزبون الفردية، وهي حلوة المذاق.

وتقدم الشركة للزبائن طرقاً عدة لاختبار مكملاتها، وفقاً لمواقع إخبارية، يمكن أن يخضع الزبون لاختبار عن طريق الإنترنت، مصمم لتحديد نوع المغذيات التي يحتاجها أكثر من غيرها، يمكنه أيضاً اختيار أي من المغذيات بنفسه من مجموعة 28، ثم تقوم الشركة بطباعتها بطابعة ثلاثية الأبعاد على طبقات لإيجاد كبسولة الفيتامين المخصصة.

الزبائن بإمكانهم أيضاً أن يطلبوا مكملات معدة سلفاً، مصممة حول مواضيع معينة تناسب حاجاتهم، على سبيل المثال، مكملات من بروبايوتيك وفيتامين «دال»، أو فيتامينات «بي 12» و«سي».. إلخ.