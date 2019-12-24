«كبد مصغّر» بالطباعة الثلاثية

تمكن باحثون في جامعة سان باولو بالبرازيل من طباعة أكباد بشرية صغيرة بطابعة ثلاثية الأبعاد في المختبر، تعمل بشكل منتظم حسب قولهم.

وأفاد موقع «إنفرس» أن العلماء سحبوا دماء من ثلاثة متطوعين، وأعادوا برمجة خلايا الدم لتحويلها إلى خلايا جذعية محفزة، قادرة على التطور إلى أي نوع من الخلايا الموجودة في جسم الإنسان.

تم تحفيزها بعد ذلك لتتحول إلى خلايا كبد، ومزجها مع حبر حيوي، ووضعها على شكل كرات عبر طابعة ثلاثية الأبعاد. الكرات عبارة عن مجموعات من الخلايا تمت طابعتها بأكثر من خلية واحدة في وقت واحد، وهي لا تشبه أنسجة الأعضاء التي تمت طباعتها فردياً من قبل.

ترك الباحثون العينات لمدة 18 يوماً لتنمو، فوجدوا عضويات كبدية هي أساساً عبارة عن كبد مصغر. الفترة استغرقت 90 يوماً، وقال معد الدراسة بالجامعة إرنستو غولارت: «طورنا طريقة لجمعها قبل طباعتها. تلك الأجسام شبه الكروية تحافظ على وظيفتها لفترة أطول بكثير من أنسجة أكباد أخرى بطابعة ثلاثية الأبعاد».