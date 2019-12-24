شوكولاته «3D»

ابتكر باحثون في جامعة التكنولوجيا والتصميم في جامعة سنغافورة طريقة لطباعة الشوكولاته بطابعة ثلاثية الأبعاد على درجة حرارة الغرفة، من خلال النظر في خصائص تدفق العصائر والمعجنات الممزوجة ببودرة الكاكاو.

وأفاد موقع «اسيان ساينتيست» بأن العلماء ابتكروا طريقة البثق على البارد من منتجات قائمة على الشوكولاته بطابعة ثلاثية الأبعاد، على درجة حرارة الغرفة.

ويجب أن تكون الشوكولاته بين حرارة 31 إلى 36 درجة مئوية لكي يجري تذويبها وتوزيعها بسهولة. وعلى العكس، فإن تلك الطريقة لا تتطلب التلاعب بالحرارة، حيث تعتمد فقط على خاصية التدفق، أو حبر الطباعة الذي يضاف إلى الشوكولاته.

وقد علق معد الدراسة لاهول كاريابا بأن تلك المرونة لديها إمكانات كبيرة في تصنيع منتجات معقدة قائمة على الشوكولاته وغيره، من دون الحاجة إلى التحكم بدرجة الحرارة.