العدسات الكاميرا

طورت شركة عالمية عدسات لاصقة ثورية مزودة بكاميرا دقيقة قادرة على تصوير الأحداث بالفيديو كالكاميرا، ولكن بحركة من الجفون. العدسة يمكن ارتداؤها على عين واحدة فقط، ويمكن تشغيلها وإطفاؤها من خلال فتح وإغلاق الجفون.

تستخدم العدسة أجهزة استشعار لتحديد مدة إغلاق الجفن والتمييز بين طرفات العين والحركات الإرادية. كما ترصد العدسة الطرفات أثناء تسجيل الفيديو ومحو الأطر السوداء الناجمة عنها.

ويستطيع النظام تصحيح الصور المائلة والتخلص من التشويش وعدم وضوح الرؤية والتحكم بتركيز الصورة وفتحة الكاميرا، ناهيك عن أنه يمكن للمستخدمين إعادة تشغيل الفيديوهات المصورة من خلال حركة جفن مختلفة متفق عليها مسبقاً.