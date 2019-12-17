رزنامة الحواس

تمنحك رزنامة الأيام المعيارية للحالات العصبية التي تمزج الحواس المختلفة صوتاً جديداً ترفقه مع كل يوم من أيام السنة حتى عام 2034.

وتأتي الرزنامة التي تشكّل طريقة رائعة لفهم مبدأ الحس المرافق والتجارب الحسية الممزوجة، مزوّدة بعدد من وحدات التحكم، و24 مفتاحاً، وأسلاك كابلات قياس 3/4 بوصات.

وتقابل المفاتيح اليوم والشهر والسنة وصولاً إلى تاريخ 31 ديسمبر 2034، كما توجد على الرزنامة فتحات، ما إن تدخل الأسلاك فيها وتخرجها لإقامة الاتصال بين وحدات التحكم تعمل على تعديل صوت الجهاز الموسيقي الذي يصدر الأصوات إلكترونياً، فيمنحك صوتاً جديداً لكل يوم.