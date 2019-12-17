جزر عائمة مستدامة

«ريفورم» جزر عائمة قادرة على تحويل أي واجهة مائية إلى مساحة عامة تهدف لدعم الحياة على الأرض وفي عمق البحار. ينقسم تصميم الجزيرة لجزأين، علوي على شكل منصة سداسية عائمة مصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره بالكامل، أما القسم السفلي فيقلّد تصاميم المرجانيات ويستخدم المجسمات ثلاثية الأبعاد المصنوعة من الإسمنت ومعدن الكالسيت لخلق بيئة بحرية تجتذب الأسماك والحيوانات البحرية.

وبهذا، تبني «ريفورم» من خلال سلسلة الجزر المعيارية، على محاولات طموحة لإنقاذ الأنظمة البيئية البحرية التي تعاني الكثير نظراً لارتفاع درجات حرارة المحيطات وأزمة النفايات البلاستيكية. كما أنها تسعى من خلال اللجوء إلى تقليد العمليات الحيوية إلى استنهاض نمو الأنظمة الطبيعية الحيوية التي تساعد في الحفاظ على التوازن على الكوكب.